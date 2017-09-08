Общество 8 сентября 2017, 08:06

Парковку на главной площади Екатеринбурга снова закроют из-за ярмарки

Ягоды выставлены на прилавке, ярмаарка

Заявки на участие в ярмарке подали более 70 уральских предприятий. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге пройдёт очередная ярмарка выходного дня 9 и 10 сентября. Из-за этого парковка на площади 1905 года будет закрыта с 19:00 сегодняшнего дня до вечера воскресенья, сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы. 

Водителям, которые приедут в центр города на автомобилях, специалисты Центра организации выставок и ярмарок Екатеринбурга обещают наличие парковочных мест на примыкающих к площади улицах Урицкого и Володарского.

Отмечается, что заявки на участие в ярмарке подали более 70 уральских предприятий. Ярмарка будет работать в выходные с 9:00 до 16:30. Екатеринбуржцев приглашают купить сельскохозяйственную продукцию от производителей из Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Серова, Берёзовского, Асбеста, Новоуральска, Красноуфимска, Магнитогорска, Миасса, Перми, Тюмени. 

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