Парковку на главной площади Екатеринбурга снова закроют из-за ярмарки

Заявки на участие в ярмарке подали более 70 уральских предприятий. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге пройдёт очередная ярмарка выходного дня 9 и 10 сентября. Из-за этого парковка на площади 1905 года будет закрыта с 19:00 сегодняшнего дня до вечера воскресенья, сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.

Водителям, которые приедут в центр города на автомобилях, специалисты Центра организации выставок и ярмарок Екатеринбурга обещают наличие парковочных мест на примыкающих к площади улицах Урицкого и Володарского.

Отмечается, что заявки на участие в ярмарке подали более 70 уральских предприятий. Ярмарка будет работать в выходные с 9:00 до 16:30. Екатеринбуржцев приглашают купить сельскохозяйственную продукцию от производителей из Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Серова, Берёзовского, Асбеста, Новоуральска, Красноуфимска, Магнитогорска, Миасса, Перми, Тюмени.