Владимир Пучков и Евгений Куйвашев обсудили вопросы безопасности в преддверии ЧМ-2018

Рабочая встреча Владимира Пучкова и Евгения Куйвашева состоялась в Екатеринбурге. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков и врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев встретились в Екатеринбурге. В рамках рабочей встречи обсуждались вопросы безопасности в преддверии ЧМ-2018, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

- Планы, утверждённые МЧС России, которые должны быть реализованы к приёму гостей, нами выполняются в полном объёме, согласно графику. Мы выполним все рекомендации МЧС, чтобы людям было уютно, комфортно и безопасно, - отметил в рамках беседы Евгений Куйвашев.

По словам главы региона, в Екатеринбурге завершается реконструкция спортивных объектов и строительство Центра мониторинга и принятия решений, который будет выполнять функции городского Центра управления Чемпионатом и регионального Центра управления пассажирскими перевозками. В Екатеринбурге установлено 6 тыс. 600 видеокамер, подключаются системы вионаблюдения к объектам спорта, местам проживания участников и объектам транспортной инфраструктуры. Планируется, что помощь гостям ЧМ-2018 окажут более 2,5 тыс. волонтёров.

- Прошу организовать комплексную подготовку личного состава пожарно-спасательных подразделений, единых дежурно-диспетчерских служб, в том числе изучение ими английского языка, - сказал Владимир Пучков, подчеркнув важность качественной подготовки задействованных специалистов.

Кроме того, министр отметил, что горожан необходимо информировать обо всех мероприятиях, чтобы люди отнеслись с пониманием к принятым мерам для обеспечения безопасности ЧМ-2018.

По итогам рабочей встречи, Владимир Пучков сказал, что в Свердловской области все показатели профессиональной работы МЧС и региональной власти очень позитивны, реализуются все программы комплексной безопасности населения, повышается качество предупредительной работы и реагирования на ЧС.