Уральские синоптики предрекают первые осенние заморозки до -3

Синоптики Уральского гидрометцентра предрекают первые осенние заморозки до о...-3. Фото: Александр Зайцев

Синоптики Уральского гидрометцентра предрекают первые осенние заморозки до 0...-3. Предстоящие выходные дни, 9 и 10 сентября, будут холодными и дождливыми, столбик термометра днём не поднимется выше +15.

- Средние сроки начала осенних заморозков в северных районах Свердловской области приходятся на конец первой декады месяца, на юге области — на вторую декаду, но могут случиться и раньше. В ближайшие две ночи вероятность заморозков также сохраняется. В выходные дни, 9 и 10 сентября, западный циклон принесёт пасмурную погоду с дождями. После выходных, вслед циклону прорвётся холодный северный воздух, поэтому в первой половине следующей недели вновь вероятны ночные заморозки, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

В выходные на Среднем Урале днём столбик термометра будет подниматься до +10...+15, на севере до +7. Ночью будет холодать до +4...+9, местами ожидаются заморозки. Юго-восточный ветер сменится на северо-восточный, порывы будут достигать 5-10 м/с. Будет облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами сильные.