Общество 8 сентября 2017, 09:28

В Ленинградской области при взрыве на полигоне погиб военный

В Ленинградской области при взрыве снаряда на полигоне погиб военный. Пять человек получили минно-взрывные ранения, двое из них находятся в тяжёлом состоянии, пишет ТАСС со ссылкой на главного хирурга области Олега Эргашева. 

Установлено, что вчера около 14:30 на полигоне Западного военного округа в Ленинградской области при проведении плановых стрельб из танка один из снарядов отклонился от траектории и после касания с землёй взорвался близко к укрытию, где находились шесть военнослужащих. В результате один из бойцов скончался на месте.

По информации Олега Эргашева, двое пострадавших, находящихся в тяжёлом состоянии поступили на лечение в Лужскую межрайонную больницу. Ещё двое раненых доставлены вертолётами Минобороны в Военно-медицинскую академию. Один военнослужащий в состоянии средней степени тяжести лечится в военном госпитале города Луги.

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