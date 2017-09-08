В Ленинградской области при взрыве на полигоне погиб военный

В Ленинградской области при взрыве снаряда на полигоне погиб военный. Пять человек получили минно-взрывные ранения, двое из них находятся в тяжёлом состоянии, пишет ТАСС со ссылкой на главного хирурга области Олега Эргашева.

Установлено, что вчера около 14:30 на полигоне Западного военного округа в Ленинградской области при проведении плановых стрельб из танка один из снарядов отклонился от траектории и после касания с землёй взорвался близко к укрытию, где находились шесть военнослужащих. В результате один из бойцов скончался на месте.

По информации Олега Эргашева, двое пострадавших, находящихся в тяжёлом состоянии поступили на лечение в Лужскую межрайонную больницу. Ещё двое раненых доставлены вертолётами Минобороны в Военно-медицинскую академию. Один военнослужащий в состоянии средней степени тяжести лечится в военном госпитале города Луги.