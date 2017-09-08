Общество 8 сентября 2017, 09:39

Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём финансиста

Деньги и денежное дерево

Сегодня также исполняется 215 лет Министерству финансов России, учреждённому ещё императором Александром I. Фото: Алексей Кунилов

Виро губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём финансиста, отмечаемым сегодня, 8 сентября. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

День финансиста объединяет управленцев, представителей кредитной, пенсионной и налоговой сферы, инвестфондов и профильных ассоциаций, учёных, преподавателей и экспертов. Сегодня также исполняется 215 лет Министерству финансов России, учреждённому ещё императором Александром I.

По словам Евгения Куйвашев, за семь месяцев 2017 года доходы свердловской области увеличились почти на 10% к показателю годичной давности. При этом снизился уровень госдолга. 

- Важным шагом к улучшению качества жизни является повышение финансовой грамотности свердловчан. Благодарю тех, кто сегодня отмечает День финансиста, за целеустремлённость и преданность делу. Желаю дальнейших успехов в работе, личного счастья, благополучия, мира и добра.

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