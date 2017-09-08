«Большой этнографический диктант» в России станет международным

В России живут 93 народа. Фото: Александр Исаков

3 ноября, накануне Дня народного единства в регионах России вновь проведут акцию «Большой этнографический диктант». В этот раз он получит статус международного, и проверить свои знания смогут не только жители РФ, но и соотечественники за рубежом.

Впервые БЭД был проведён в прошлом году по инициативе Федерального агентства по делам национальностей и министерства национальной политики Удмуртской Республики, сообщает пресс-служба ФАДН. Тогда в нём приняли участие около 90 тысяч человек — 35 тысяч очно и более 50 тысяч дистанционно. Было задействовано 800 площадок по всей стране.

«Уникальность России заключается в ее национальном многообразии. В нашей стране живут 193 народа. Насколько хорошо мы знаем их историю, обычаи, традиции, культуру? Чтобы ответить на эти вопросы, и проводится «Большой этнографический диктант», - сказал руководитель ФАДН РФ Игорь Баринов.

Проверить свои знания могут все желающие — для этого нужно зарегистрироваться на любой региональной площадке. Список доступных площадок Свердловской области будет размещён здесь.

Итоги Диктанта подведут 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации. Напомним, в прошлом году средний балл по стране составил 54 из 100 возможных. Самым молодым участником оказалась 12-летняя школьница из Ульяновской области, самым великовозрастным — 80-летний мужчина из Мордовии.