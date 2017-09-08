Общество 8 сентября 2017, 10:11

Российский космонавт сделал снимки сильнейшего урагана "Ирма"

Ураган "Ирма"

Сергей Рязанский наблюдал за стихией с высоты 400 км над Землёй. Фото: Сергей Рязанский, социальные сети

Российский космонавт Сергей Рязанский сделал снимки сильнейшего урагана "Ирма", которому присвоена опасная, пятая, категория. За стихией, бушующей на побережье США, он наблюдал с борта Международной космической станции, с высоты 400 км над Землёй.

"Говорят, что "Ирма" - один из самых сильных ураганов, что когда-либо формировались в Атлантическом океане. В это легко верится, даже когда наблюдаешь за стихией с высоты в 400 км над Землёй", - написал Сергей Рязанский в социальных сетях.  

Сергей Рязанский наблюдал за стихией с высоты 400 км над Землёй.

Фото: Сергей Рязанский, социальные сети

Между тем в США режим ЧП введён в Южной Каролине, Флориде, Пуэрто-Рико и на американских Виргинских островах. По информации РИА Новости, штат Флорида закрывает все учебные заведения до понедельника, чтобы разместить там пострадавших от урагана.  ТАСС сообщил о том, что мэр Майами-Бич (штат Флорида) объявил о начале эвакуации населения из-за урагана "Ирма". 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

PR-конференция

PR-конференция

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (8 сентября)

Очевидцы установки памятника уверяют, что внутри чугунного постамента хранится капсула с посланием потомкам, вскрыть её следует в сентябре 2046 года. Фото: uralmash.my1.ru
Последнюю самоходку Уралмаша снимут с постамента через 30 лет — чтобы прочитать послание из 1946-го

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг

Дворец молодёжи представляет:

Дворец молодёжи представляет: