Российский космонавт сделал снимки сильнейшего урагана "Ирма"

Сергей Рязанский наблюдал за стихией с высоты 400 км над Землёй. Фото: Сергей Рязанский, социальные сети

Российский космонавт Сергей Рязанский сделал снимки сильнейшего урагана "Ирма", которому присвоена опасная, пятая, категория. За стихией, бушующей на побережье США, он наблюдал с борта Международной космической станции, с высоты 400 км над Землёй.

"Говорят, что "Ирма" - один из самых сильных ураганов, что когда-либо формировались в Атлантическом океане. В это легко верится, даже когда наблюдаешь за стихией с высоты в 400 км над Землёй", - написал Сергей Рязанский в социальных сетях.

Фото: Сергей Рязанский, социальные сети

Между тем в США режим ЧП введён в Южной Каролине, Флориде, Пуэрто-Рико и на американских Виргинских островах. По информации РИА Новости, штат Флорида закрывает все учебные заведения до понедельника, чтобы разместить там пострадавших от урагана. ТАСС сообщил о том, что мэр Майами-Бич (штат Флорида) объявил о начале эвакуации населения из-за урагана "Ирма".