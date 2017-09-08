Животные в Италии продолжают гибнуть от сибирской язвы

Переносчиком опасного вируса становятся коровы. Фото: Алексей Кунилов

Роспотребнадзор сообщает, что в регионах городов Рима, Лацио и Рокко ди Папа выявлено наличие сибирской язвы у 13 погибших коров. Ведётся расследование.

Диагноз был официально подтверждён в лабораториях эпидемиологической службы IZSLT. Девять смертей животных было зарегистрировано 26 августа, ещё о четырёх стало известно 28 августа. Это вызывает немалые опасения, поскольку данный регион предрасположен к возникновению вируса сибирской язвы, несмотря на проводящуюся с 1950 года профилактическую вакцинацию. Специалисты предполагают, что вспышку инфекции породила затянувшаяся засуха.

Роспотребнадзор просит российских туристов учитывать эту информацию при планировании зарубежного отдыха.