Общество 8 сентября 2017, 10:20

Животные в Италии продолжают гибнуть от сибирской язвы

Коровы в стойле

Переносчиком опасного вируса становятся коровы. Фото: Алексей Кунилов

Роспотребнадзор сообщает, что в регионах городов Рима, Лацио и Рокко ди Папа выявлено наличие сибирской язвы у 13 погибших коров. Ведётся расследование.

Диагноз был официально подтверждён в лабораториях эпидемиологической службы IZSLT. Девять смертей животных было зарегистрировано 26 августа, ещё о четырёх стало известно 28 августа. Это вызывает немалые опасения, поскольку данный регион предрасположен к возникновению вируса сибирской язвы, несмотря на проводящуюся с 1950 года профилактическую вакцинацию. Специалисты предполагают, что вспышку инфекции породила затянувшаяся засуха.

Роспотребнадзор просит российских туристов учитывать эту информацию при планировании зарубежного отдыха.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

PR-конференция

PR-конференция

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (8 сентября)

Очевидцы установки памятника уверяют, что внутри чугунного постамента хранится капсула с посланием потомкам, вскрыть её следует в сентябре 2046 года. Фото: uralmash.my1.ru
Последнюю самоходку Уралмаша снимут с постамента через 30 лет — чтобы прочитать послание из 1946-го

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг

«Реальный театр»

«Реальный театр»