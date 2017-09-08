В Каталонии приняли закон о порядке выхода из состава Испании

Парламент Каталонии принял закон, который урегулирует порядок выхода из состава Испании. Закон "О правовом и учредительном переходном периоде республики" принят 71 голосом за, против выступили 10 депутатов, пишет "РИА Новости".

Закон вступит в силу со 2 октября и будет действовать до проведения выборов в парламент (примерно шесть месяцев), если на референдуме 1 октября победят сторонники отделения Каталонии от Испании. По мнению разработчиков документа, новый парламент должен будет разработать конституцию нового государства.

Отмечается, что документ будет оспорен испанским правительством в конституционном суде, как и все другие документы, принятые властями Каталонии по референдуму о независимости.