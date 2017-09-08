Наездники устроят «танцы на лошадях» и скачки по бездорожью ради Кубка губернатора Свердловской области

Соревнования обещают быть зрелищными. Фото: Владимир Мартьянов

8-10 сентября в КСК «Дубрава» (посёлок Верхнее Дуброво) пройдут соревнования на Кубок губернатора Свердловской области, чемпионат России и международные соревнования по троеборью. 60 наездников устроят зрелищные «танцы на лошадях» и скачки по бездорожью.

Как сообщает областной департамент информполитики, в состязаниях примут участие наездники из Свердловской, Тюменской, Челябинской, Новосибирской, Кемеровской, Нижегородской, Самарской областей, Пермского края, Башкирии, Казахстана и Удмуртии.

8 сентября будет посвящён так называемым «танцам на лошадях» - выездке, самому элегантному виду конного спорта. Участники продемонстрируют умение своих подопечных двигаться в разном темпе, делать стойки и совершать сложные движения наподобие пируэтов и «модельных» походок.

9 сентября состоится кросс по пересечённой местности с водными препятствиями. Для гостей также будет подготовлена развлекательная программа и фермерская ярмарка.

В завершающий день, 10 сентября, пройдут соревнования по конкуру — преодолению барьеров.

Начало ежедневно в 12:00, награждение победителей в 12:30 и 15:45.