Глава МЧС России Владимир Пучков объявил о намерении поощрить огнеборцов и спасателей, работавших на пожаре в ККТ «Космос»

Владимир Пучков поддержал инициативу Евгения Куйвашева о поощрении сотрудников МЧС за ликвидацию пожара в ККТ «Космос». Фото: областной департамент информполитики

Сюжет Пожар в ККТ «Космос»

В Екатеринбурге сегодня, 4 сентября, произошёл пожар в ККТ "Космос" (ул. Дзержинского, 2). Площадь пожара составила 30 кв. м.

Министр РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков поддержал инициативу главы Свердловской области Евгения Куйвашева о необходимости поощрить огнеборцов и спасателей, принимавших участие в ликвидации пожара в ККТ «Космос». Такое заявление он сделал в ходе посещения Екатеринбурга.

— Я бы хотел, Владимир Андреевич, поблагодарить личный состав ГУ МЧС за реакцию и профессионализм, проявленные при недавнем ЧС в нашем киноконцертном театре «Космос», когда на пожар в течение считанных минут подъехали расчёты, не допустили распространения огня, обрушения конструкций и, самое главное, жертв. Просил бы вас поощрить сотрудников, — сказал Евгений Куйвашев в разговоре с Владимиром Пучковым.

В ответ глава МЧС России сообщил, что намерен в ближайшее время подписать приказ о поощрении всех специалистов МЧС, хорошо проявивших себя в ходе ликвидации этого пожара.