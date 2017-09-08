Сегодня отмечается Международный день солидарности журналистов

Свердловский «Дом журналистов» отмечает своё двухлетие. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня празднуется Международный день солидарности журналистов. Этот праздник отмечается ежегодно 8 сентября. Он был учреждён в 1958 году в Бухаресте, на IV Конгрессе международной организации журналистов.

На выбор даты этого праздника повлияли события 1943 года, когда в Германии был казнён чехословацкий журналист, писатель-антифашист Юлиус Фучик. Он стал известен во всём мире благодаря книге «Репортаж с петлей на шее», написанной им в пражской тюрьме. После его смерти книгу перевели на 70 языков.

Напомним, что сегодня Свердловский Дом журналистов отмечает своё двухлетие. На состоявшемся по этому случаю празднике побывал глава региона Евгений Куйвашев.

– В нашем регионе издаётся порядка тысячи печатных изданий, вещают свыше 79 теле- и радиокомпаний, оперативно выдают информацию множество интернет-СМИ. Вы держите руку на пульсе всех наиболее важных мировых, российских и региональных событий, даёте взвешенную оценку происходящим политическим, экономическим и общественным процессам. К вашему голосу и независимому мнению прислушиваются все – представители власти и бизнеса, студенты и пенсионеры, – обратился к представителям СМИ Евгений Куйвашев.

Выступая на этом мероприятии, главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин подчеркнул, что коллеги по праву считают Домжур своим домом: «В Свердловской области наконец-то появилась крепость журналистики».

Также в этом году исполняется 60 лет Свердловскому творческому союзу журналистов.

Журналисты из Екатеринбурга и местных СМИ Свердловской области о Доме журналистов.