Названа десятка самых продаваемых грузовиков в России

Статистика показывает, что после падения в 2013-2015 годах рынок грузовиков начал расти. Фото: аналитическое агенство "Автостат"

Аналитики агенства "Автостат" назвали десятку самых продаваемых грузовиков массой более 16 тонн в России. Всего за семь месяцев 2017 года реализовано 28,5 тыс. крупнотоннажных ТС, что на 63,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Статистика показывает, что после падения в 2013-2015 годах рынок грузовиков начал расти, и рост этот продолжится в течение ближайших нескольких лет.

Возглавляет рейтинг самых продаваемых грузовиков отечественный КамАЗ (12,2 тыс. шт.), его доля на рынке превысила 40%. При этом самой популярной стала модель КамАЗ-43118. В первую пятёрку лидеров попадают шведские Volvo и Scania и немецкий Mercedes-Benz (уступают лидеру более чем на 10 тыс. единиц), за ними следует MAN (1 тыс. 890 шт., +88,2%).

В ТОП-10 также входят DAF, URAL, NEFAZ, Isuzu. В десятке лидеров рынка практически все марки демонстрируют рост, кроме отечественного NEFAZ (741 шт., - 8,2%). Трёхзначный рыночный рост показали Volvo, Scania, Mercedes-Benz, DAF, и Isuzu.

Ранее аналитики назвали десятку самых продаваемых среднетоннажных автомобилей в России, об этом можно прочитать здесь.