Общество 8 сентября 2017, 11:40

Погода не помешает свердловчанам в день губернаторских выборов

Пенсионерка переходит дорогу в дождь

Проголосовать можно будет ближе к дому. Фото: Павел Ворожцов

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Выборы губернатора Свердловской области-2017
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.



Осень окончательно вступает в свои права, дачный сезон в регионе постепенно завершается. Так, в день выборов губернатора Свердловской области, 10 сентября, ожидается дождь и умеренная прохлада.

Согласно данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура ночью 10 сентября составит 4-9°С, днём — 7-12°С. Ожидается местами сильный дождь и северо-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

Впрочем, погода не должна стать препятствием для желающих повлиять на судьбу Свердловской области: в этом году проголосовать можно будет не только по месту регистрации, но и по месту нахождения.

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Областная газета Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

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