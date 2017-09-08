Погода не помешает свердловчанам в день губернаторских выборов

Проголосовать можно будет ближе к дому. Фото: Павел Ворожцов

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Осень окончательно вступает в свои права, дачный сезон в регионе постепенно завершается. Так, в день выборов губернатора Свердловской области, 10 сентября, ожидается дождь и умеренная прохлада.

Согласно данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура ночью 10 сентября составит 4-9°С, днём — 7-12°С. Ожидается местами сильный дождь и северо-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

Впрочем, погода не должна стать препятствием для желающих повлиять на судьбу Свердловской области: в этом году проголосовать можно будет не только по месту регистрации, но и по месту нахождения.