Экономика 8 сентября 2017, 11:34

Аркадий Дворкович в Астане призвал поддержать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Фото: Андрей Каща

Фото: Андрей Каща

Сегодня на специализированной выставке ЭКСПО в Астане стартовал национальный День России. В ходе приветственного слова заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович выразил надежду, что международные коллеги поддержат заявку Екатеринбурга на проведение выставки в 2025 году.

- Несмотря на то, что Россия - постоянный участник ЭКСПО с 1851 года, на нашей территории столь значимое событие не проходило ни разу. В мае этого года мы представили в международное бюро выставок свою заявку на проведение ЭКСПО. Мы планируем провести выставку в Екатеринбурге со 2 мая по 2 ноября 2025 года. Надеюсь, что нашу заявку поддержат, - сказал он.

Как отметили организаторы, павильон России - один из самых посещаемых на выставке в Астане. За время работы его посетили 800 тысяч человек из Казахстана и других стран мира.

Представители правительств двух государств отметили, что отношения между странами - пример дружного стратегического партнёрства. Колличество действующих совместных предприятий превысило 7 тысяч.

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