В Серове выпускают полозья для санок спортсменов Олимпиады-2018

Главный технолог Серовского механического завода Александр Пестов знает толк в скорости. На встречу в редакцию он приехал на своём двухколёсном транспорте – так удобнее и быстрее. Фото: «Первый в Серове»

Об этом и многом другом сегодня рассказывает «Областная газета» на полосе «Вместе».

Совместный проект «ОГ», районных газет области и Свердловского творческого союза журналистов посвящён пятому по численности населения городу области — Серову.

Рекламно-информационный журнал «Первый в Серове», который распространяется в северных городах Среднего Урала, рассказывает читателям «Областной газеты» о местных интересных событиях и людях.

Так, сегодня на полосе «Вместе» можно узнать, почему Серовский мехзавод, специализирующийся на выпуске продукции для нефтегазового и горнодобывающего комплекса страны и выполнении заказов Министерства обороны РФ, получил однажды олимпийский заказ и уже выпустил полозья для санок, с которыми Российская сборная по санному спорту поедет на Олимпиаду-2018. Стоит сказать, что в феврале этого года в Кубке мира по санному спорту в Сочи наша сборная уже участвовала на санках с серовскими полозьями, и проверка прошла успешно.

Ещё один материал полосы «Вместе» рассказывает о человеке, в честь которого проводят международные конкурсы. Житель Серова Валерий Кириллов обладает редким талантом — он шахматный композитор, занимается составлением задач. В августе из Дрездена мужчине прислали свидетельство о присвоении ему звания международного мастера ФИДЕ в своем деле. Подробнее о необычной «композиторской» работе земляка — читайте на страницах «Областной газеты».