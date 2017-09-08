Народный фестиваль «Уральские самоцветы» предоставляет возможность проявить себя настоящим талантам. Фото: Настасья Боженко

130 автомобилей и 15 квартир подарят Свердловчанам на фестивале «Уральские самоцветы». Как сообщается на официальном сайте фестиваля, в это воскресенье (10 сентября) жителей двадцати муниципалитетов области ожидает заманчивая акция.

Фестиваль пройдёт в 20 городах Свердловской области (Арамиль, Артёмовский, Асбест, Берёзовский, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Ирбит, Каменск-Уральский, Качканар, Краснотурьинск, Лесной, Невьянск, Нижний Тагил, Новоуральск, Первоуральск, Полевской, Ревда, Реж, Сысерть, Серов). Жители этих городов имеют уникальную возможность стать обладателями машин, квартир и бытовой техники.

Народный фестиваль «Уральские самоцветы» предоставляет возможность проявить себя настоящим талантам. Отмечается, что со всей области было прислано 400 заявок о проведении культурных и спортивных мероприятий. Гости фестиваля смогут поучаствовать в концертах, конкурсах и соревнованиях, что позволит уральцам прикоснуться к музыкальным, фольклорным традициям родного края, оценить красоту народных промыслов Урала.

«Яркими красками уральских самоцветов засверкают в городах Свердловской области концерты нашего фестиваля. Лучшие творческие силы региона откроют новый сезон выступлениями перед земляками. От Качканара до Арамиля и от Невьянска до Каменска-Уральского будет звучать музыка! Фестиваль «Уральские самоцветы» — это замечательная инициатива, которая демонстрирует, что наша сила — в единстве! Сохраняя и преумножая все лучшее, что было накоплено предками, мы смело смотрим в будущее! Пусть процветает Урал, пусть процветает Россия!», — рассказал Александр Колотурский (директор Свердловской государственной академической филармонии).