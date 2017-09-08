Названы самые популярные смартфоны лета-2017 на Урале

В самых высоких ценовых категориях уверенно лидирует iPhone. Фото: Александр Исаков

Названы самые популярные смартфоны у уральских покупателей за прошедшее лето. Рейтинг составил российский ритейлер «Евросеть».

По итогам продаж июня, июля и августа уральцы чаще всего приобретали смартфоны стоимостью 5-10 тысяч рублей — они составили 32% от общей доли реализованной продукции, а самой популярной моделью стал Samsung J120 Galaxy J1 2016 Black. Следом идут смартфоны за 2-5 тысяч рублей (26%), среди них любимцем пользователей оказался Fly FS407 Black. На третьем месте — гаджеты из ценовой категории 10-15 тысяч рублей с возглавившим их Sony Xperia L1 G3312 Black. В более высоких ценовых сегментах от 20 до 50 тысяч лидируют различные модели Apple iPhone, а победителем «золотой категории» - свыше 50 тысяч рублей — стал Samsung G950 Galaxy S8 Black.

Как заявил Темур Котеян, управляющий Уральским филиалом "Евросети", «в регионе, как и в стране в целом, благодаря доступности и разнообразию программ рассрочки и кредитных программ увеличился спрос на дорогие смартфоны, но по-прежнему модели невысокого ценового сегмента удерживают лидерские позиции».