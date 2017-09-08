Главой российского заявочного комитета на ЭКСПО-2025 назначена Светлана Сагайдак

Сюжет
ЭКСПО-2025
Екатеринбург борется с Парижем, Осакой и Баку за право принимать Всемирную универсальную выставку ЭКСПО в 2025 году.
Российский заявочный комитет для конкурса на право принимать ЭКСПО-2025 возглавила Светлана Сагайдак. Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович на проходящей сейчас в Астане специализированной выставке ЭКСПО-2017.
Напомним, Россия выдвинула Екатеринбург в качестве города, претендующего на право принимать универсальную выставку ЭКСПО-2025.
Судя по данным сайта «Банки.ру», Светлана Сагайдак — выпускница юридического факультета МГУ, а также Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ. Долгое время она работала на разных должностях в Сбербанке РФ.