Политика 8 сентября 2017, 12:57

Главой российского заявочного комитета на ЭКСПО-2025 назначена Светлана Сагайдак

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ЭКСПО-2025
Екатеринбург борется с Парижем, Осакой и Баку за право принимать Всемирную универсальную выставку ЭКСПО в 2025 году.



Российский заявочный комитет для конкурса на право принимать ЭКСПО-2025 возглавила Светлана Сагайдак. Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович на проходящей сейчас в Астане специализированной выставке ЭКСПО-2017.

Напомним, Россия выдвинула Екатеринбург в качестве города, претендующего на право принимать универсальную выставку ЭКСПО-2025.

Судя по данным сайта «Банки.ру», Светлана Сагайдак — выпускница юридического факультета МГУ, а также Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ. Долгое время она работала на разных должностях в Сбербанке РФ.

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