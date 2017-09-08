Региональное министерство образования поддержало проект «ОГ» - «СверхНовую Эру»

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области поддержало «СверхНовую Эру» - молодёжное СМИ, выходящее приложением к «Областной газете». Проект лично одобрил региональный министр образования Юрий Биктуганов.

«Создание приложения для детей, подростков и педагогов «СверхНовая Эра» считаем актуальным и нужным», - заявил Юрий Биктуганов в официальном письме на имя главного редактора «ОГ».

ГАУДО СО «Дворец молодёжи» поддержало инициативу и займётся распространением информации среди участников фестиваля молодёжной журналистики TIME CODE.

Напомним, «СверхНовая Эра» - это ребрендинг полюбившейся школьникам Екатеринбурга «Новой Эры», которая долгое время выходила вместе с «Областной газетой».