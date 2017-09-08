Минздрав РФ предложил штрафовать завышающих цены на лекарства продавцов. Фото: Павел Ворожцов

Минздрав РФ предложил штрафовать продавцов, завышающих цены на жизненно необходимые лекарства. Как сообщает ТАСС, согласно законопроекту, неправомерное завышение цен будет наказываться административным штрафом (полученная выручка, умноженная вдвое).

Согласно выдвинутому проекту, штраф будет предъявляться держателю или владельцу регистрационного удостоверения, который неправомерно завысил цену на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов.

Отмечается, что при принятии законопроекта изменения будут внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Добавим, список важных и жизненно необходимых медикаментов утверждает правительство РФ с целью урегулирования цен.