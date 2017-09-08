Общество 8 сентября 2017, 14:03

Из Екатеринбурга в Казань будет запущен дополнительный поезд на время осенних каникул

Поезд РЖД на железной дороге

В ноябрьские праздники по всей России будут запущены 90 дополнительных поездов. Фото: Алексей Кунилов

На период осенних школьных каникул и ноябрьских праздников СвЖД запускает дополнительный поезд сообщением Екатеринбург-Казань. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Отправление назначено на 28 октября, 30 октября и 4 ноября в 16:18 по московскому времени. Обратно из Казани поезд поедет 29 октября, 31 октября и 5 ноября в 20:18. Продажа билетов уже началась.

Также через Екатеринбург этой осенью пройдёт дополнительный поезд №543/544 Уфа - Челябинск — Приобье.

В целом по России в период ноябрьских праздников будет запущено 90 дополнительных поездов. В случае повышенного спроса на маршруты их количество может быть увеличено. 

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