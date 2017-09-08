Избирком Свердловской области готов ко второму туру выборов губернатора

Валерий Чайников заявил готовности ко второму туру выборов губернатора. Фото: Владимир Мартьянов

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Если никто из кандидатов не наберёт 50% голосов плюс один голос, победителя выберут во втором туре 24 сентября простым большинством голосов. 8 сентября на последнем брифинге перед выборами, которые пройдут 10 сентября, председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников заявил, что главная интрига – придёт или не придёт избиратель проголосовать.

– Вялость кампании обсуждают политологи, а для избирательной комиссии важно, чтобы она проходила в соответствии с законом. Интригу разрешит избиратель, который придёт или не придёт на избирательный участок. Успокоенность часто не на пользу кандидату, который уверен, что всё решено. Говорят о некой предрешённости, но дальше обсуждают, а будет ли один тур или два. Это тоже интрига. Мы готовы ко второму туру. Уже провели торги на случай, если будет необходимо изготавливать любую информационную продукцию, избирательные бюллетени. Мы готовы после 12 сентября, когда будут объявлены общие результаты выборов, выполнять эту работу, – сказал Валерий Чайников.

Если в первом туре никто из кандидатов не наберёт 50% голосов плюс один голос, то второй тур состоится 24 сентября. Победитель второго тура будет определяться простым большинством голосов.

10 сентября свердловчане будут выбирать главу региона, а в некоторых муниципальных образованиях также главу территории и местных депутатов. Досрочное голосование на выборах губернатора предусмотрено только в отдалённых насёленных пунктах, на местных выборах избиратели могут проголосовать досрочно, если у них есть уважительная причина, по которой они не могут явиться на свой участок 10 сентрября.

– При досрочном голосовании явка составляет 33-36%. Это объясняется тем, что избиратели зарегистрированы в небольших населённых пунктах, где проживает от одного до 30-40 человек, а на самом деле живут в больших городах. Надеюсь, они воспользуются правом проголосовать по месту своего нахождения 10 сентября. Но явка, скорее всего, будет примерно совпадать с озвученными цифрами, – прогнозирует Валерий Чайников.