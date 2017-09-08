Общество 8 сентября 2017, 14:20

Дети из Китая увидят 500 эпизодов российских мультсериалов

Дети из Китая увидят 500 эпизодов российских мультсериалов. Как сообщают РИА «Новости», медиагруппа «Цифровое телевидение» и китайская компания «Dazzle Interactive Network Technologies» подписали соглашение о сотрудничестве.

Отмечается, что подписание договора состоялось сегодня в Пекине. До конца этого года ожидается, что Китай получит доступ к российским мультикам и обучающим играм, которые были адаптированны для поднебесной. Была выполнена переозвучка, изменена графика, переосмыслен сценарий.

Сообщается, что «Цифровое телевидение» передаёт права на анимационные сериалы «Лео и Тиг», «Ми-ми-мишки», «Сказочный патруль» и др. Помимо этого Dazzle будет распространять обучающие игры по мотивам этих мультфильмов.

Также Dazzle Interactive Network Technologies и «Цифровое телевидение» согласовали стратегию продвижения российского медиаконтента в Китае и подписали Меморандум о взаимопонимании по взаимодействию.

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Областная газета Свердловской области

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