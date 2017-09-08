Развитие цифровой экономики на Среднем Урале Евгений Куйвашев поручил специальной рабочей группе

Евгений Куйвашев принял решение о создании специальной рабочей группы для развития IT-технологий. Фото: Алексей Кунилов

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о создании межведомственной рабочей группы по формированию программы развития цифровой экономики на Среднем Урале. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

В состав этой рабочей группы вошли члены регионального кабинета министров, областные парламентарии, представители телекоммуникационных, IT-компаний, научного сообщества, предприятий, специализирующихся на выпуске высокоточной продукции.

Напомним, развитие IT-инфраструктуры в Свердловской области обсуждалось в ходе недавнего визита в наш регион главы Минкомсвязи РФ Николая Никифорова. На Среднем Урале уже принято решение о создании областного департамента информатизации и связи.