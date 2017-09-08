Экономика 8 сентября 2017, 14:25

Развитие цифровой экономики на Среднем Урале Евгений Куйвашев поручил специальной рабочей группе

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев принял решение о создании специальной рабочей группы для развития IT-технологий. Фото: Алексей Кунилов

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о создании межведомственной рабочей группы по формированию программы развития цифровой экономики на Среднем Урале. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

В состав этой рабочей группы вошли члены регионального кабинета министров, областные парламентарии, представители телекоммуникационных, IT-компаний, научного сообщества, предприятий, специализирующихся на выпуске высокоточной продукции.

Напомним, развитие IT-инфраструктуры в Свердловской области обсуждалось в ходе недавнего визита в наш регион главы Минкомсвязи РФ Николая Никифорова. На Среднем Урале уже принято решение о создании областного департамента информатизации и связи.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

PR-конференция

PR-конференция

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (8 сентября)

Очевидцы установки памятника уверяют, что внутри чугунного постамента хранится капсула с посланием потомкам, вскрыть её следует в сентябре 2046 года. Фото: uralmash.my1.ru
Последнюю самоходку Уралмаша снимут с постамента через 30 лет — чтобы прочитать послание из 1946-го

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг

«Реальный театр»

«Реальный театр»