На фестивале «УралТанк» будут представленны экспонаты из музея военной техники УГМК

На фестивале «УралТанк» будут представлены уникальные экспонаты. По сообщению департамента информационной политики Свердловской области, гости мероприятия увидят легендарные машины Великой Отечественной войны.
Как сообщается, в фестивале, который состоится 9 сентября, примут участие экспонаты из музея военной техники УГМК. В числе выдающихся машин, которые можно будет увидеть, бронеавтомобиль БА-6, танк Т-70 и колёсно-гусеничный танк БТ-7М.
Стоит сказать, что каждый из представленных экземпляров примечателен. Бронеавтомобиль БА-6 принимал участие в гражданской войне в Испании, в боях на Халхин-Голе, а также в советско-финской и Великой Отечественной войнах. Машина использовалась как автомобиль связи и разведки. Танк Т-70 является вторым по массовости танком Великой Отечественной войны. А колёсно-гусеничный танк БТ-7М являлся символом танковой мощи Красной армии в 30-е годы прошлого столетия.
Напомним, что первый военно-патриотический фестиваль «УралТанк» пройдёт в Нижнем Тагиле сразу на трёх площадках.