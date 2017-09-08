ФНС с начала года увеличила перечисления в бюджет до 11 триллионов рублей

ФНС с начала года увеличила перечисления в бюджет до 11 триллионов рублей. Фото: Алексей Кунилов

Федеральная налоговая служба России (ФНС) увеличила перечисления в консолидированный бюджет до 11,2 трлн руб. за январь-август, что на 19% больше к показателю годичной давности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Михаила Мишустина.

Также за восемь месяцев текущего года увеличились перечисления в федеральный бюджет от ФНС на 32%, до 5,8 трлн руб. На рост повлияли во многом поступления налога на прибыль организации (поступило 2,3 трлн руб., +17% к аналогичному периоду прошлого года), НДС (1,9 трлн руб., +15%), акцизов (0,9 трлн. руб., +17%), НДФЛ (2 трлн руб., +8%).

Кроме того, поступления страховых взносов, которые теперь администрирует ФНС, составили 3,6 трлн руб. (+8%). При этом рост этих средств в государственных внебюджетных фондах превышает темп увеличения зарплаты в РФ.

- Анализ факторов, влияющих на динамику налоговых поступлений, показал, что кумулятивный эффект от налогового администрирования в общей структуре прироста вырос на 2 процентных пункта до 230 млрд руб., — рассказал Михаил Мишустин.