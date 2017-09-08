Свердловский избирком назвал города с "грязными" избирательными кампаниями

Облизбирком назвал муниципалитеты, которым уделит особое внимание. Фото: Владимир Мартьянов

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Накал страстей зафиксировали в Серове и Сысерти. На 8 сентября досрочно на местных выборах проголосовали 5 935 человек. Это составляет 0,42% избирателей.

–В среднем в муниципалитетах проголосовали 0,2-0,3% избирателей. У нас есть настороженность относительно Серова, где стабильно на избирательные участки приходят 120-150 человек. Мы разговаривали с председателями и членами участковых комиссий, будем пытаться проверять законность этих действий, – сказал председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников.

Он отметил, что для досрочного голосования на местных выборах избирателю нужно предъявить доказательства того, что у него есть уважительная причина, по которой он не сможет проголосовать 10 сентября на своём избирательном участке. Например, это может случиться из-за поездки, тогда будет достаточно показать билет. Глава регионального избиркома также отметил, что примерно половина досрочно проголосовавших – это члены участковых избирательных комиссий и сотрудники правоохранительных органов, которые в день выборов будут работать не на своём избирательном участке. Местные предвыборные кампании Валерий Чайников назвал неспокойными.

– Особый накал страстей сегодня наблюдаем там, где проводятся местные кампании. Я бы не назвал их спокойными – идёт "чернуха", были случаи, когда вбрасывается некорректная информация, где-то идут срывы агитационных материалов или распространяются подложные материалы. Мы обращались в правоохранительные органы в Серове, Сысерти. Кто-то называет это неизбежным атрибутом нашей политической культуры, но хотелось бы, чтобы этого не было, – посетовал председатель Избирательной комиссии Свердловской области.

По его словам, особое наблюдение в день выборов будет вестись за Серовом и Нижним Тагилом, где избиратели получат по четыре бюллетеня – для выборов главы, депутатов по смешанной системе и губернатора.