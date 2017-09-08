Общество 8 сентября 2017, 15:17

В Екатеринбургском зоопарке родился белоплечий капуцин

Маленький капуцин держится на животе у самки.

Маленький капуцин постоянно находится возле матери, он держится на её животе и питается молоком. Фото: пресс-центр Екатеринбургского зопарка

В Екатеринбургском зоопарке родился белоплечий капуцин. Как сообщает пресс-служба Екатеринбургского зоопарка, у опытной мамы — самки Бирюзы появился малыш.

В зоопарке живёт семейство капуцинов, во главе которого самец Брюллик, а также две самки Бирюза и Авантюрина. Они успешно увеличивают своё потомство, при этом, отмечается, что самки самостоятельно выхаживают своих детёнышей.

Маленький капуцин постоянно находится возле матери, он держится на её животе и питается молоком. А Бирюза вскармливает детёныша и оберегает от посторонних глаз.

Отмечается, что пол детёныша пока не известен, до 4 месяцев он будет питаться молоком самки, после чего перейдёт на взрослую пищу (фрукты, овощи, варёная курица). Увидеть семейство этих обезьян можно в павильоне «Обезьяны».

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Областная газета Свердловской области

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