Инициативы Евгения Куйвашева в сфере медицины поддержал Женский парламент Свердловской области

Представительницы Женского парламента Свердловской области встретились с Евгением Куйвашевым. Фото: Владимир Мартьянов

Глава региона Евгений Куйвашев встретился с Женским парламентом Свердловской области. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

— Векторы дальнейшего развития системы здравоохранения обозначены в программе «Пятилетка развития». Убеждена, что нам вместе — главе региона, институтам гражданского общества — удастся воплотить их в жизнь, — прокомментировала председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Напомним, в последнее время на Среднем Урале принято 15 региональных законов о поддержке материнства и детства, инициированных Евгением Куйвашевым. По словам главы региона, за последние пять лет младенческая смертность в Свердловской области уменьшилась почти в два раза. Можно предположить, что это результат усилий руководства Среднего Урала по улучшению качества медпомощи свердловчанам.