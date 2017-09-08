Политика 8 сентября 2017, 15:29

Инициативы Евгения Куйвашева в сфере медицины поддержал Женский парламент Свердловской области

Представительницы Женского парламента Свердловской области

Представительницы Женского парламента Свердловской области встретились с Евгением Куйвашевым. Фото: Владимир Мартьянов

Глава региона Евгений Куйвашев встретился с Женским парламентом Свердловской области. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

— Векторы дальнейшего развития системы здравоохранения обозначены в программе «Пятилетка развития». Убеждена, что нам вместе — главе региона, институтам гражданского общества — удастся воплотить их в жизнь, — прокомментировала председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Напомним, в последнее время на Среднем Урале принято 15 региональных законов о поддержке материнства и детства, инициированных Евгением Куйвашевым. По словам главы региона, за последние пять лет младенческая смертность в Свердловской области уменьшилась почти в два раза. Можно предположить, что это результат усилий руководства Среднего Урала по улучшению качества медпомощи свердловчанам.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Подписка на "ОГ"

Подписка на

PR-конференция

PR-конференция

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (8 сентября)

Очевидцы установки памятника уверяют, что внутри чугунного постамента хранится капсула с посланием потомкам, вскрыть её следует в сентябре 2046 года. Фото: uralmash.my1.ru
Последнюю самоходку Уралмаша снимут с постамента через 30 лет — чтобы прочитать послание из 1946-го

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг

«Реальный театр»

«Реальный театр»