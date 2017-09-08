«Нехороший» участок дороги на Малышева оградили железным забором

Железное ограждение тянется вдоль всего поворота от моста до пешеходного перехода. Фото: Евгения Скачкова

На участке дороги возле Малышева, 122 (за мостом на перекрёстке улиц Малышева и Восточной) установили железные ограждения. Это место до сих пор славилось многочисленными авариями.

Как сообщил корреспондент «ОГ», расположение железных ограждений теперь не позволит машинам вылетать к пешеходам, как это случалось ранее. Судя по всему, водители при повороте не соблюдали скоростной режим, из-за чего их выносило на тротуар прямо к столбам. Только за вторую половину лета 2015 года произошло две таких аварии - абсолютно аналогичных.

Очевидцы рассказывают, что возле моста место в целом «нехорошее»: здесь часто сталкиваются машины, автовладельцы умудряются вылетать на встречную полосу, врезаться в опоры моста. Как показывает статистика, за 2016-2017 годы отрезок дороги Малышева - Восточная собрал коллекцию самых разнообразных ДТП — с участием междугородних автобусов, такси, фур, большегрузов, маршруток и даже подъёмных кранов.

Теперь железные ограждения растянулись по правой стороне опасного участка: как минимум, количество вылетов на тротуар это должно сократить.

Добавим, что монтирование этого железного забора является частью ежегодных работ по установке дорожных ограждений. На данный момент рабочие поставили уже более 1 700 погонных метров ограждений (42 % от плана), а всего в этом году дорожные службы запланировали порядка 4 000 погонных метров.