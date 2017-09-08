В Пелыме уже подключили отопление

В некоторых муниципалитетах Среднего Урала уже подключают отопление. Фото: Алексей Кунилов

Энергетики отрапортовали о подключении отопления в Пелыме. Об этом сообщает пресс-служба «Облкоммунэнерго».

Как рассказал заместитель главного инженера по теплотехнической части АО «Облкоммунэнерго» Михаил Подрабинок, обычно отопительный сезон на Среднем Урале начинается после 15 сентября. Однако в нынешнем году начало осени выдалось очень холодным, поэтому во многих территориях решено раньше подать тепло.

11 сентября согреются батареи в домах Новоуральского городского округа, 15 сентября — в Новой Ляле, 18 сентября — в Староуткинске, Кировградском и Сысертском городских округах.