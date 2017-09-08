Лондонский дизайнер изобрёл одежду, которая растёт вместе с ребёнком. Как пишет The Guardian, Райан Ясин разработал материал-оригами.

Райян Ясин разработал материал, используя свои знания обаэронавигационной инженерии, которые он приобрёл в колледже. На открытие в швейной промышленности, Райсона сподвигло то, что его племянница и племянник быстро выросли из одежды, которую он для них купил.

Сообщается, что модель детской одежды выполнена из плиссированной ткани, которая «растёт» вместе с малышом. Изделия из такого материала являются водонепроницаемыми, их можно стирать в машинке, а также переработать для повторного применения. При этом дети могут носить подобную одежду в возрасте от трёх месяцев до трёх лет.

По словам дизайнера изобретение поможет не только сэкономить на одежде с ограниченным сроком службы, но и позволит меньше загрязнять окружающую среду.

Важно отметить, что Райян Ясин уже получил за своё изобретение престижную премию Джеймса Дайсона.

Инновационная одежда-оригами для детей от трёх месяцев до трёх лет.