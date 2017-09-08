Общество 8 сентября 2017, 17:11

Евгений Куйвашев встретился со студенческим активом

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев принял участие в студенческом форуме. Фото: областной департамент информполитики

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня встретился с молодёжным активом на студенческом форуме, состоявшемся в Уральском государственном горном университете. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

В этом мероприятии приняли участие свыше 250 учащихся вузов, колледжей и техникумов Среднего Урала. Кроме того, ещё около 2,5 тыс. молодых людей смогли участвовать в форуме в режиме онлайн, находясь в студиях в разных муниципалитетох нашего региона.

За время встречи Евгений Куйвашев обсудил с молодыми людьми программу «Пятилетка развития». Напомним, эта программа направлена на то, чтобы Средний Урал в течение ближайших пяти лет вошёл в пятёрку российских регионов-лидеров по основным показателям социально-экономического развития.

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