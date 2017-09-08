В Бисерти ликвидировали пятидесятилетнюю свалку

Первые деревца в рамках экоакции высадили руководитель фракции "Единая Россия" в региональном парламенте Елена Чечунова и глава Минприроды области Алексей Кузнецов. Фото: Анна Логиновских

В Бисертском городском округе рекультивировали несанкционированную свалку твёрдо-бытовых отходов, которая почти полвека портила настроение жителям посёлка. Теперь на её месте будет лесной массив - первые деревца там посадили руководитель фракции «Единая Россия» в Заксобрании Свердловской области Елена Чечунова, глава Минприроды региона Алексей Кузнецов и глава Бисерти Валентина Суровцева

Жители городского округа называют это событие историческим. Напомним, свалка появилась на возвышении около Бисерти в конце 60-х годов. Сначала туда свозился только промышленный мусор, затем туда стали свозить и бытовые отходы - официального полигона на территории посёлка не было. Местные жители часто жаловались и на нелицеприятные пейзажи, и на частые возгорания свалки в жаркую погоду. Чтобы решить проблему, необходимо было сделать проект: просто засыпать застарелую свалку грунтом было бесполезно.

-Два года назад был разработан проект рекультивации свалки, на его реализацию из областного бюджета было выделено около 15 миллионов рублей,- пояснила Валентина Суровцева.- За счёт местного бюджета в пяти километрах от посёлка на отведённом под полигон участке построили мусороперерабатывающую станцию. Осенью по итогам конкурса на полигон зайдёт региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, который будет сортировать мусор и вывозить на переработку. Под приём мусора пока обустроили другую часть полигона.

Через пару десятилетий вместо свалки-долгожителя вырастет лесной массив. Как пояснила Валентина Суровцева, сегодня на её месте высадили ёлочки, к акции подключились школьники, ветераны и просто неравнодушные жители Бисерти.