Экономика 8 сентября 2017, 17:24

Эльвира Набиуллина назвала ажиотаж вокруг криптовалют «золотой лихорадкой»

Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина выступила против увлечения криптовалютами. Фото: пресс-служба Банка России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала ажиотаж вокруг темы криптовалют «золотой лихорадкой». Такое заявление она сделала на Московском финансовом форуме.

Как сообщают «Вести.Ru», руководитель ЦБ свою точку зрения обосновала тем, что в реальности криптовалюты долгое время показывают совсем небольшой рост.

С точки зрения Эльвиры Набиуллиной, увлечение криптовалютами чревато серьёзными рисками, в частности, это создаёт условия для отмывания незаконных доходов и финансирования террористических организаций.

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