Синоптики прогнозируют в ближайшие дни сильные дожди, мокрый снег и заморозки

Непогода может стать причиной ДТП и энергоаварий. Фото: Александр Зайцев

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Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Синоптики прогнозируют сильные дожди, мокрый снег и заморозки. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области, непогода может стать причиной ДТП и энергоаварий.

По информации синоптиков в ближайшие дни местами в Свердловской области ожидаются дожди с мокрым снегом и понижение температуры в ночное время до -5 градусов. В связи с этим возможен гололёд, налипание мокрого снега на провода, которые могут привести к нарушению энергоснабжению, увеличению количества ДТП.

Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей города быть осторожными. Отмечается, что автовладельцам необходимо учитывать погодные условия и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. А пешеходам стоит помнить о скользких дорогах и соблюдать аккуратность. Также на период гололёда рекомендуется подобрать обувь с нескользящей подошвой.