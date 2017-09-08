На первом месте находится «АвтоВАЗ», который реализовал 26211 машин. Фото: Алексей Кунилов

По итогам августа, в России увеличились продажи легкового транспорта на 16,7%. Реализация легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта за прошедший месяц составила 132742 машины.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса, по итогам начала 2017 года, российский авторынок вырос на 9,6% (до 980921 автомобиля). Суммарно продажи приблизились к миллиону, что подтверждает факт восстановления авторынка.

Отмечается, что согласно прогнозу ассоциации, в 2017 году российский авторынок может вырасти до 1,48 млн автомобилей, что прервёт четырёхлетний период падения.

Также на «Автостат» указан рейтинг автомобилей реализованных за август. На первом месте находится «АвтоВАЗ», который продал 26211 машин, на втором месте «KIA» (15050 машин), замыкает тройку лидеров «Hyundai» с показателем 13446 машин. Следом идут «Renault» (11163 машины) и «Toyota» (7904 машины).