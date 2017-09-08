Дом журналистов в Екатеринбурге протестировали инвалиды-колясочники

На Первый всемирный конгресс людей с ОВЗ съехалось немало инвалидов-колясочников. Фото: департамент информационной политики

Дом журналистов в Екатеринбурге протестировали участники Первого Международного конгресса для людей с особенностями, который в эти дни проходит в столице Урала.

Пресс-центр Конгресса организован в Свердловском Доме журналистов. Здесь работают журналисты, пишущие и снимающие о жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Многие из них сами имеют те или иные виды инвалидности.

Сотрудники СМИ смогли на себе испытать, насколько удобно устроено здание Домжура в Екатеринбурге. Пандусы, коридоры, двери, специальный лифт — всё оказалось хорошо приспособлено для тех, кто передвигается на коляске.

Ксения Каминская провела мастер-класс для журналистов. Фото: департамент информационной политики

Сегодня, в день двухлетия Домжура мастер-класс для журналистов провели студентки Ксения Каминская и Настя Зырянкина. Девушки рассказали и показали, как снимать и монтировать опрос людей с различными видами инвалидности. Отметим, что Ксения Каминская сама передвигается на коляске, и эта тема для неё является особенно актуальной.