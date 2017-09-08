В соответствии с Транспортной стратегией РФ на период до 2030 года, планируется смена налога на автомобильный транспорт. Фото: Александр Зайцев

Минтранс РФ планирует отказаться от транспортного налога. В таком случае его заменит экологический сбор.

Министерство транспорта РФ отметило, что в соответствии с Транспортной стратегией РФ, которая рассчитана на период до 2030 года, планируется смена налога на автомобильный транспорт. Как сообщают «Известия», до конца текущего года Минтранс подготовит обоснование целесообразности проекта.

Как отмечается, размер действующего налога зависит от многих факторов, к примеру: мощности двигателя, модели автомобиля, года выпуска, а также срока владения транспортным средством. Однако, если утвердят переход на экологический налог, то для его расчёта будет достаточно ввести конструктивные параметры машины по выбросам углекислого газа, которые указаны в паспорте автомобиля.

«В Москве и крупных городах концентрация дорогих и новых автомобилей выше. Но налог на них может быть ниже существующего из-за более высокого экологического класса. А в регионах достаточно много старых транспортных средств — для их владельцев налоговая нагрузка может увеличиться. В целом же по России налоговые поступления в бюджет могут возрасти», — поделилась мнением Елена Пилевина (преподаватель Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС).