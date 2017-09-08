ФАС урегулирует проблему мобильного роуминга в РФ до конца года

Федеральная антимонопольная служба России планирует до конца 2017 года решить проблему внутринационального роуминга мобильных операторов. Фото: Владимир Мартьянов

ФАС урегулирует проблему мобильного роуминга в РФ до конца года. Как сообщает ТАСС, в очередной раз обозначен вопрос о необходимости устранения разницы цен в домашнем регионе и поездках по России.

Федеральная антимонопольная служба России планирует до конца 2017 года решить проблему внутринационального роуминга мобильных операторов. «Хотим в этом году закончить эту историю. Если не всю, то на 90% точно», — рассказал Игорь Артемьев (глава ФАС).

По словам Артемьева, ФАС ожидает решения по этому вопросу от самих операторов, в случае противного будут применены штрафные санкции.

Напомним, что в начале августа ФАС возбудила дела против операторов мобильной связи из-за разницы в тарифах, а также предупредила «МТС», «Мегафон», «Вымпелком» и «Tele2» о необходимости устранения разницы в тарифах.