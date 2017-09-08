Подведены итоги второго Уральского кинофестиваля

В Екатеринбурге в Театре эстрады состоялась церемония награждения второго Уральского открытого фестиваля российского кино.

Гран-при получил фильм «Аритмия» (режиссер Борис Хлебников).

Победителями в номинациях стали:

Приз за лучший дебют вручен актеру Валерию Маслову за исполнение главной роли в фильме «Турецкое седло»

Приз за лучшую операторскую работу присужден Шандору Беркеши за фильм «Хармс»

Приз за лучшую женскую роль: Ирина Горбачёва за роль в фильме «Аритмия»

Приз за лучшую мужскую роль: Александр Яценко за роль в фильме «Аритмия»

Приз лучшему продюсеру вручен продюсерам Дарье Лавровой, Филиппу Брусникину, Денису Лузанову, Александру Гадалову и Юсупу Разыкову за фильм «Турецкое седло»

Приз за лучшую режиссуру: Юсуп Разыков за фильм «Турецкое седло»

Приз зрительский симпатий. Короткий метр. Фильм «Еду как хочу», режиссер Денис Филюков.

Приз зрительских симпатий: Фильм «Жги!», режиссер Кирилл Плетнев.

Специальный приз жюри за сценарий к фильму «Карп отмороженный». Авторы сценария: Андрей Таратухин, Дмитрий Ланчихин, при участии Оксаны Карас и Владимира Котта

Диплом жюри присуждается актрисе Татьяне Владимировой за роль в фильме «Язычники»

Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России фильму «Язычники» (режиссер Лера Суркова) за авторский стоицизм в защите свободы личности.

Приз «Слон» Гильдии киноведов и кинокритиков России фильму «Аритмия» (режиссер Борис Хлебников) за тонкое ощущение ритмов современной жизни.