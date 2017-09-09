Общество 9 сентября 2017, 10:43

Ураган «Ирма» максимально усилился

Ураган «Ирма» снова достиг пятой, максимально категории. Жителей прибрежных районов призвали покинуть свои дома.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на американский Национальный центр по наблюдению за ураганами, рядом с «Ирмой» максимальная скорость ветра держится в районе 71,5 м/с. Ураган двигается от Кубы в северо-западном направлении. Его скорость достигает 5,8 м/с.

Жителей прибрежных районов предупредили о чрезвычайной опасности и призвали покинуть дома. Ураган грозит масштабными наводнениями. В наибольшей опасности находятся жители архипелага Флорида-Кис. В регионе началась массовая эвакуация населения, которая коснулась 20 округов штата. В общей сложности свои дома покинут порядка 5,6 млн человек. А в зоне действия урагана могут оказаться порядка 40 млн жителей региона и соседних штатов. Указом губернатора Флориды Рика Скотта во всех 67 округах штата введён режим чрезвычайной ситуации.

Как ранее сообщала «ОГ», «Ирма» стал одним из самых сильных ураганов, которые когда-либо формировались в Атлантическом океане. Это третий ураган пятой категории опасности по шкале Саффира – Симпсона в истории, который приблизился так близко к побережью Флориды. Его прибытие на побережья США ожидается на выходных.

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Областная газета Свердловской области

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