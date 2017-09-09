Кленовское признали самым трезвым селом на Урале

Самому "трезвому селу" достался главный приз - 300 тысяч рублей. ФОто: пресс-служба Екатеринбургской епархии

На Среднем Урале выбрали самые «трезвые сёла». В финале за звание боролись представители четырёх сельских поселений: Кленовского, Таборинского, Сладковского и Усть­-Ницинского.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, награждение победителей конкурса «Трезвое село» прошло в музее «Россия – Моя история» в рамках всероссийского Дня трезвости.

Организатором конкурса выступили общественно-государственное движение «Попечительство о народной трезвости». Конкурс проводится при поддержке Правительства Свердловской области, регионального Законодательного собрания, Екатеринбургской митрополии и ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области».

В течении всего года жители сёл финалистов проводили работы по трезвенному просвещению и популяризации здорового образа жизни. Здесь проходили различные спортивные культурные мероприятия, а также литературные конкурсы.

По результатам открытого голосования самым трезвым селом было признано Кленовское сельское посел­ение, на втором месте Таборинское сельское поселение, на третьем Сладковское. Главный приз в конкурсе составляет 300 тысяч рублей, за второе место – 200 тысяч рублей и за третье – 100 тысяч рублей.

По словам руководителя отдела по утверждению трезвости Екатеринбургской епархии протоиерей Игоря Бачинина, по данным ВЦИОМ в 2009-м году вообще не употребляло алкоголь 24% населения страны. В августе 2017 эта цифра составила 39 %.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», 11 сентября Свердловская область в 10-й раз присоединится к всероссийскому дню трезвости. В этот день в центре Екатеринбурга состоится торжественный крестный ход. Молитвенное шествие пройдёт от Никольского храма (ул. Куйбышева, 39) по улицам 8 марта – Радищева – Хохрякова.