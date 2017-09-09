Общество 9 сентября 2017, 12:41

﻿ В Екатеринбурге экстренно сел самолёт Москва-Южно-Сахалинск

Аэропорт Кольцово

Пассажиры провели в Екатеринбурге несколько часов. Фото: Алексей Кунилов

В аэропорту Кольцово сегодня ночью экстренно приземлился лайнер авиакомпании «Россия». Самолёт летел по маршруту Москва-Южно-Сахалинск.

Причиной вынужденной посадки воздушного судна стала техническая неисправность. Самолёт вылетел из Москвы в 22:40. В пути следования у лайнера сработали индикаторы системы кондиционирования. Пилотами было принято решения зайти на посадку в аэропорту Кольцово. Лайнер приземлился около трёх часов ночи.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу транспортного узла, в Екатеринбурге пассажиры провели несколько часов. В 10:05 по местному времени воздушное судно вылетело в Южно-Сахалинск.

По данным онлайн табло аэропорта Южно-Сахалинска сейчас самолёт находится в полёте, ориентировочное прибытие ожидается в 22:15 по местному времени.

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Областная газета Свердловской области

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