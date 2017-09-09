Спасатели Югры ликвидируют последствия столкновения КАМАЗа с пассажирским поездом

ПАвария произошла в 17 км от Нижевартовска. Фото: прес-служба ГУ МЧС по ХМАО-Югре

В ХМАО-ЮГРЕ произошло крупное ДТП с участием грузовика КАМАЗ и пассажирского поезда. На место аварии выехали спасатели.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, столкновение пассажирского поезда с № 346 сообщением «Адлер – Нижневартовск» с КАМАЗом произошло на железнодорожном переезде в 17 километрах от Нижневартовска. Информация об аварии поступила в 11:12. На место ЧП выехали экстренные службы: пожарно-спасательные подразделения, экипажи ГИБДД и «скорой» помощи, а также аварийно-восстановительные бригады железнодорожников.

От регионального МЧС последствия столкновения ликвидируют 19 человек и 4 единицы техники. По данным спасателей, при столкновении пострадал вагон № 5, в котором находились 11 человек. При этом, схода вагонов в результате аварии не произошло.

Было принято решение, что пассажиров из 5-7 вагона пересадят в первые 4 вагона, которые продолжат движение до конечной станции. Пассажиров из остальных вагонов, которых в железнодорожном составе 19, доставляют в Нижневартовск автобусами. По последним данным, 72 человека уже прибыли в конечный пункт. Ещё 51 пассажир разъехались на личном транспорте. Всего с места аварии уехали 122 человека.

«Поводов для беспокойства у пассажиров пострадавшего поезда и их родственников быть не должно. На месте аварии сформирована необходимая группировка специалистов и техники для скорейшей ликвидации последствий аварии. С пассажирами поезда работают психологи», - говорится в сообщении регионального МЧС.

В службе спасения говорят о пострадавших, однако точного количества не называется. При этом, по данным РИА Новости, в Нижневартовск госпитализировали 11 взрослых и двоих детей. Несколько человек находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Отметим также, что из-за аварии движение по железнодорожной ветке было остановлено до выяснения причин происшествия и полной ликвидации его последствий. Для пассажирских поездов, следующих через станцию Нижневартовск возможны временные задержки.