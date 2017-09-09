Охранять безопасность на выборах будут 1,5 тысячи свердловских спасателей

Сотрудники МЧС провели противопожарные инструктажи с членами избирательных комиссий. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Безопасность выборов в Свердловской области будут 1,5 тысячи спасателей. В единый день голосования в Среднем Урале будет открыт 2501 избирательный участок.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, сотрудники государственного пожарного надзора проверили все избирательные участки. По словам заместителя главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Максима Пинчугова все объекты готовы к проведению выборов. Также, сотрудники МЧС провели противопожарные инструктажи и практические занятия по эвакуации с членами избирательных комиссий.

Отмечается, что специалисты МЧС будут дежурить на всех избирательных участках с момента открытия до окончания подсчёта голосов и сдачи бюллетеней в избирательную комиссию.

В общей сложности, к охране правопорядка в единый день голосования будут привлечены почти 1500 человек личного состава и 460 единиц техники.

Для того, чтобы спасатели сами могли проголосовать, в подразделениях, личный состав которых осуществляет работу в суточном режиме, приём-сдача дежурства перенесены на 10 часов утра.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ» сегодня на Среднем Урале, как и по всей России, наступил день тишины. Любая политическая агитация или реклама запрещена.