Выставка вооружений может быть возвращена в Нижний Тагил в 2018 году

Выставка вооружений Russian Arms Expo (RAE) с 2018 года может быть возвращена в Нижний Тагил, сообщает ТАСС. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, выступая в субботу на праздновании Дня танкиста.

"День танкиста сегодня проходит без традиционной выставки, которая раньше проходила в Нижнем Тагиле. Но я считаю, что это не правильно, - сказал Рогозин. - Я думаю, что Нижний Тагил достоин того, чтобы выставка в этот город вернулась вместе с большой, серьезной международной программой. Я обещаю вам, друзья, что в следующем году здесь помимо танкового представления проведем специализированную выставку и крупную военно-промышленную конференцию".