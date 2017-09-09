Минобороны РФ впервые обнародовало советские потери в Карибский кризис

На Кубу отправлялись два вида баллистических ракет средней дальности. Фото: пресс-служба Министерства обороны РФ

Министерство обороны РФ впервые обнародовало данные о секретной операции «Анадырь», в рамках которой первые советские баллистические ракеты были доставлены на Кубу. 9 сентября исполняется 55 лет с тех событий.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе операции, с 1 августа 1962 года по 16 августа 1964 года на Кубе погибли 64 советских гражданина. Точное число отечественных потерь в официальных источниках публикуется впервые.

Отмечается, что проведённая в 1962 году операция стала ответной мерой на размещение американских ракет в Турции и Италии, а также на угрозы американского военного вторжения на Кубу. Расширение военного присутствия спровоцировало серьёзное обострение советско-американских военно-политических отношений периода «холодной войны». События, поставившие мир под угрозу ядерного столкновении двух сверхдержав, получили название Карибский кризис.

«Идея размещения на Кубе советских ракет средней дальности с ядерными боевыми зарядами принадлежала первому секретарю ЦК КПСС, председателю Совета министров СССР Никите Хрущёву. На Кубу отправлялись два вида баллистических ракет средней дальности: Р-12 (с радиусом действия более 2 тыс. км) и Р-14 (более 4 тыс. км) с ядерными боеголовками мощностью в 1 мегатонну. Всего к размещению было запланировано 40 РСД (24 единицы Р-12 и 16 - Р-14)», - говорится в опубликованном документе.

По итогам секретной операции «Анадырь» орденами и медалями были награждены 1 тыс. 1 военнослужащий. Из них 18 человек - орденом Ленина, 38 - орденом Красного Знамени, 591 - орденом Красной Звезды.