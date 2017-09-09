Свердловские энергетики перешли на режим «технологической тишины»

В «МРСК Урала» в преддверии проведения единого дня голосования вводится режим «технологической тишины». Это необходимо для обеспечения максимальной надёжности энергоснабжения потребителей в день выборов.

Как сообщает пресс-служба компании, данный режим действует во всех региональных подразделениях ПАО «Россети». На этот период полностью прекращаются на все плановые работы и переключения. Исключения составляют экстренные ситуации, например, ликвидация последствий технологических нарушений или предотвращение их развития.

Мера позволит обеспечить стабильное и бесперебойное электроснабжение избирательных участков на территории Свердловской области и Пермского края, где 10 сентября будут проходить губернаторские выборы, а также в Челябинской области, где состоятся выборы в органы местного самоуправления.

«В период подготовки к единому дню голосования энергетики «МРСК Урала» предприняли ряд исчерпывающих дополнительных мер по обеспечению надёжного электроснабжения избирательных участков на подведомственной территории. Во всех производственных отделениях и в АО «Екатеринбургская электросетевая компания» произведён внеочередной осмотр электросетевых объектов, обеспечивающих электроэнергией избирательные комиссии и участки», - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что в день выборов в оперативной готовности будут находиться несколько сотен аварийно-восстановительных бригад. Кроме того, в полную готовность приведены резервные источники электроснабжения – передвижные электростанции различной мощности, которые в случае необходимости могут быть задействованы для электроснабжения избирательных участков.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», накануне единого дня голосования в Свердловской области проходит день тишины, который подразумевает запрет любой политической агитации или рекламы.